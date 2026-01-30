Zanetti analizza il sorteggio dei playoff di Champions League | ecco il punto sul momento dei nerazzurri

Javier Zanetti analizza il sorteggio dei playoff di Champions League. Il vicepresidente nerazzurri si dice preoccupato per l’avversario, il BodoGlimt, che l’Inter dovrà affrontare negli spareggi. Zanetti sottolinea che sarà una sfida dura, ma la squadra è pronta a dare il massimo.

Se l'Inter supera i turni preliminari della Champions League, potrebbe affrontare uno tra due possibili avversari nei PlayOff.

Questa sera si chiudono i giochi nella fase a gironi della Champions League.

Inter, sfida al Bodo/Glimt. Zanetti: Bisogna coprirsi bene. Mercato? Se ci saranno opportunità...Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, commenta a Sky Sport il sorteggio di Nyon che vedrà i nerazzurri impegnati con il Bodo/Glimt per. tuttomercatoweb.com

CHAMPIONS LEAGUE, BODO GLIMT-INTER L'Inter giocherà l'andata in Norvegia, ritorno a San Siro x.com

