' Inumana canicola padana' Banadisa in concerto da Officina Meca con il suo nuovo album
Sabato 22 sul palco sotto al grattacielo di Officina Meca arriva una serata speciale, c’è infatti il cosiddetto release party - primo concerto di presentazione del disco - di 'Inumana canicola padana', nuovo album di Banadisa (nella foto).Le parole del titolo sono tratte da 'Racconti ritrovati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
