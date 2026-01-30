Margot Robbie e Jacob Elordi sono stati visti entrambi con un anello da mignolo. Gli anelli sono identici e portano simboli e incisioni ispirate a Cime tempestose. I due attori indossano gli stessi gioielli in segno di un legame speciale, forse legato al loro nuovo progetto cinematografico. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e dei fotografi, che hanno subito notato il dettaglio degli anelli.

Si tratta di un anello da mignolo che omaggia in ogni suo dettaglio il film e il romanzo a cui questo si ispira, e che, inaspettatamente, anche Jacob Elordi, compagno di set dell'attrice, ne possiede uno identico. Simbolo di unione cinematografica? Sigillo di complicità? A commissionarlo, secondo quanto si apprende da Vogue Uk, sarebbe stato Andrew Mukamal, stylist di Robbie che, per il tour promozionale dell'atteso adattamento cinematografico, voleva per l'attrice un gioiello che raccontasse il film e il personaggio da lei interpretato. Ed è così che Mukamal si è rivolto a Cece Jewellery, gioielleria specializzata in finissime e ricercate creazioni smaltate (che vanta tra i suoi clienti anche Taylor Swift), commissionando il prezioso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie e Jacob Elordi, con due anelli identici, in omaggio a Cime tempestose

Approfondimenti su Margot Robbie Jacob Elordi

A Los Angeles, la première di

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Margot Robbie, Jacob Elordi, & the Cast of ‘Wuthering Heights’ on Love That Destroys Everything

Ultime notizie su Margot Robbie Jacob Elordi

Argomenti discussi: Jacob Elordi e Margot Robbie fanno uscire Cime Tempestose dal film e lo portano sul red carpet; Cime tempestose, primo red carpet con Margot Robbie e Jacob Elordi; Jacob Elordi confessa: Ossessionato da Margot Robbie sul set; Baci e brividi sotto la pioggia: Margot Robbie e Jacob Elordi riscrivono l'amore di Cime Tempestose.

Margot Robbie e Jacob Elordi, con due anelli identici, in omaggio a Cime tempestoseI due attori sono stati avvistati entrambi con un anello da mignolo caratterizzato da simboli, incisioni e riferimenti a Cime tempestose, l'atteso adattamento cinematografico del celebre romanzo di cu ... vanityfair.it

Margot Robbie dalle acconciature che evocano la storia d'amore tra lei e Jacob Elordie nel film Cime TempestosePrima i ricci crimpled, poi il raccolto voluminoso e non solo, anche i boccoli. Margot Robbie, impegnata nella promozione di Wuthering Heights o Cime Tempestose, racconta con le sue acconciature tutta ... vanityfair.it

«Io andrei a vederlo con le amiche un venerdì sera. Vorrei bere qualche cocktail e magari mettermi un po' in tiro». Margot Robbie non si nasconde durante la presentazione della nuova versione cinematografica di Cime Tempestose. Intervistata sul red carpet, facebook

La storia della leggendaria collana di Elizabeth Taylor indossata da Margot Robbie – DiLei x.com