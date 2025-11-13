Margot Robbie e Jacob Elordi sono due amanti divisi dal destino nel nuovo trailer di Cime Tempestose

Il 12 febbraio arriverà nei cinema italiani l'adattamento cinematografico, diretto da Emerald Fennell, del romanzo scritto da Emily Brontë. Warner Bros. Pictures ha condiviso il nuovo trailer del film Cime Tempestose, in arrivo nelle sale italiane il 12 febbraio. L'adattamento del classico della letteratura è stato diretto da Emerald Fennell e vede nel ruolo dei protagonisti, Catherine e Heathcliff, le due star del cinema Margot Robbie e Jacob Elordi. Cosa racconta Cime Tempestose Il film è una reinterpretazione dell'opera letteraria firmata dalla scrittrice Emily Brontë che, tra le pagine, ha raccontato una storia d'amore ostacolata dal destino, dai pregiudizi e dalla divisione in classi sociali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Margot Robbie e Jacob Elordi sono due amanti divisi dal destino nel nuovo trailer di Cime Tempestose

