Quando cinema e moda dialogano in modo consapevole, il risultato è un racconto parallelo che anticipa il film stesso: è quanto accaduto a Los Angeles con Cime tempestose, tra suggestioni gotiche e romanticismo trattenuto. Alla première di Cime tempestose a Los Angeles, Margot Robbie e Jacob Elordi trasformano il red carpet in un'estensione del film: abiti simbolici, gioielli carichi di storia e un'intesa che riflette la tormentata passione di Catherine e Heathcliff. Moda come narrazione: il gotico raffinato di Margot Robbie Alla première losangelina di Cime tempestose, Margot Robbie ha scelto di non limitarsi a "indossare" un abito, ma di raccontare una storia attraverso di esso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cime tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi si presentano con un look gotico e studiato alla première

Approfondimenti su Cime Tempestose

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: Jacob Elordi confessa: Ossessionato da Margot Robbie sul set; Cime tempestose, Margot Robbie: Sono diventata 'dipendente' da Jacob Elordi; Anteprima straordinaria di Cime Tempestose con la presenza di Jacob Elordi e Margot Robbie al Grand Rex; Ossessionati l'uno dall'altra: Jacob Elordi, Margot Robbie e il making of di Cime tempestose.

Margot Robbie con la collana di Elizabeth Taylor, alla première di Cime Tempestose. Storia di Taj Mahal Diamond, gioiello d'amore eternoIl diamante taglio a cuore, passato anche sotto la proprietà di Cartier, nasce alla corte dell'Impero Indiano e ha una storia di oltre tre secoli ... vogue.it

Cime tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi si presentano con un look gotico e studiato alla premièreQuando cinema e moda dialogano in modo consapevole, il risultato è un racconto parallelo che anticipa il film stesso: è quanto accaduto a Los Angeles con Cime tempestose, tra suggestioni gotiche e rom ... movieplayer.it

Margot Robbie e Jacob Elordi: un legame speciale sul set di Cime Tempestose La chimica tra Margot Robbie e Jacob Elordi va oltre la recitazione. I due protagonisti del nuovo film "Cime Tempestose", diretto da Emerald Fennell e in arrivo a San Valentino, r - facebook.com facebook

Margot Robbie e Jacob Elordi alla premiere mondiale di “Cime Tempestose”. x.com