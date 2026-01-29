È quasi arrivato il giorno dell’uscita di “Cime Tempestose”, il nuovo film con Margot Robbie e Jacob Elordi. La pellicola, diretta da Emerald Fennell, arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio 2026. Si tratta di una versione rivisitata del grande classico di Emily Brontë, che promette di portare una ventata di novità sul grande schermo.

È iniziato il conto alla rovescia per “Cime Tempestose”. Il film, diretto da Emerald Fennell che vede come protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, arriverà nei cinema italiani il 12 febbraio 2026 e promette promette una rilettura audace del grande classico di Emily Brontë. A oltre due anni dall’annuncio ufficiale del progetto, l’adattamento di Cime Tempestose si prepara a dividere pubblico e critica, complice una visione che sembra voler forzare i confini del canone gotico. La storia resta quella di sempre, l’amore assoluto e distruttivo tra Catherine Earnshaw e Heathcliff, ma filtrata attraverso l’estetica estrema e provocatoria che ha reso Fennell ( Promising Young Woman, Saltburn ) una delle autrici più riconoscibili del cinema contemporaneo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - “Cime Tempestose”: Margot Robbie e Jacob Elordi nel nuovo film in arrivo a San Valentino

Approfondimenti su Cime Tempestose

Ultime notizie su Cime Tempestose

