Mezza tonnellata di fuochi illegali nel garage di casa scattano sequestro e denuncia

A Scorrano, i carabinieri hanno sequestrato circa 500 chilogrammi di fuochi pirotecnici illegali custoditi in un garage. Tra gli articoli trovati, alcuni non classificati, manomessi e alterati, insieme a materiali per la produzione artigianale di esplosivi. L’intervento ha portato al sequestro della merce e alla denuncia dei responsabili, in un’operazione volta a contrastare il traffico illecito di fuochi d’artificio.

SCORRANO - In un garage erano custoditi circa 500 chilogrammi di artifizi pirotecnici, alcuni non classificati, manomessi e alterati, insieme a strumenti e materiali per la fabbricazione artigianale di esplosivi. È la scoperta fatta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di.

