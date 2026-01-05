Strade di Roma torna l' effetto groviera dopo il Giubileo | piogge buche e rifacimenti da verificare

Dopo il Giubileo, le strade di Roma mostrano segni di usura a causa delle recenti piogge. Rattoppi che si deteriorano, crepe e buche tornano a emergere, rendendo necessario un intervento di verifica e manutenzione. La situazione evidenzia la vulnerabilità del patrimonio stradale cittadino e la sfida di mantenere le vie della capitale in condizioni adeguate.

Roma è appena uscita dalla lunga "vetrina" del Giubileo e, nel giro di pochissimi giorni di maltempo, molte strade sembrano essere ripiombate nel copione più amaro: rattoppi che cedono, crepe che si aprono, buche che ricompaiono. La chiusura della Porta Santa di San Pietro il 6 gennaio 2026 segna la fine ufficiale dell'Anno Santo, ma per i cittadini la vera "cerimonia" quotidiana resta lo slalom tra i dissesti. Il dissesto del manto stradale non è un fastidio: è un tema di sicurezza, perché espone ciclisti, motociclisti e automobilisti a rischi reali, tra cadute, incidenti e danni ai veicoli. In una città che vive già di traffico, cantieri e rallentamenti, le buche diventano moltiplicatori di pericolo e di costi sociali, con un impatto che ricade soprattutto su chi si muove per lavoro.

