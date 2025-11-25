Gaza ancora allagamenti dopo forti piogge | le tende degli sfollati invase da acqua e fango

25 nov 2025

Gli sfollati di Gaza ancora nel fango a nemmeno due settimane dall’ultimo allagamento. Oggi nuovi forte piogge hanno causato inondazioni nella Striscia di Gaza, l’acqua piovana mista a quella delle fognature ha invaso le tendopoli dove vive la stragrande maggioranza della popolazione che in due anni di bombardamenti israeliani ha perso tutto. Le organizzazioni umanitarie da tempo chiedono che Israele rimuova le restrizioni all’ingresso di aiuti, per consentire l’entrata di nuove tende e ripari adatti ad affrontare l’inverno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gaza ancora allagamenti dopo forti piogge le tende degli sfollati invase da acqua e fango

Gaza, ancora allagamenti dopo forti piogge: le tende degli sfollati invase da acqua e fango

