Manuela viene chiamata in fretta e furia nel cuore della giornata, proprio mentre si svolgeva un’udienza importante in Corte d’Assise a Rimini. La nuora di Pierina, coinvolta nel caso, riceve una convocazione improvvisa che mette in agitazione tutta la famiglia. L'udienza di Riesame prevista per domani si aggiunge a una giornata già tesa e piena di tensioni.

Rimini, 29 gennaio 2026 - E' una convocazione inattesa, lampo e nel bel mezzo di una Corte d'Assise in corso, oltre che una nuova udienza di Riesame calendarizzata per domani. Una convocazione per questo pomeriggio alle 14.30 a cui è chiamata a rispondere Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli e ex amante dell'unico imputato per l'omicidio dell'anziana, Louis Dassilva. Lascia la figlia di 6 anni sola fuori casa, nuda e senza cibo. La bimba alla maestra: “Quella mi ammazza” Non è ancora stato ufficializzato il luogo in cui la Bianchi verrà sentita. Sull'ambito entro cui la convocazione s'inserisce vi è massimo riserbo da parte degli organi inquirenti, tanto che non è ancora stato ufficializzato il luogo in cui la Bianchi verrà sentita una volta ancora dal pm Daniele Paci e dalla squadra mobile di Rimini (dovrebbe comunque essere in procura). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, convocazione lampo per la nuora Manuela

