Omicidio Pierina Loris Bianchi sotto torchio Il vicino | Il mio abbraccio con Manuela per qualche secondo più lungo quello con Louis
Rimini, 1 dicembre 2025 – Il processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, riparte da Loris Bianchi. Dalla coda della deposizione fiume del fratello di Manuela, la nuora della vittima, e dalle domande in controesame degli avvocati difensori dell’imputato 35enne, come sempre presente in aula, oggi in abito bianco con papillon di un rosso sgargiante. Loris Bianchi ripercorre la notte dell’omicidio di Pierina. Per un’altra ora circa, a partire dalle 9, Bianchi è stato ‘torchiato’ da Andrea Guidi e Riario Fabbri, le cui domande hanno sollecitato Loris nel ripercorrere ancora passo passo gli istanti del 3 ottobre 2023, quando Pierina venne uccisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Cronaca. Rimini, omicidio Pierina Paganelli: nuove "prospettive" sull'incidente di Giuliano Saponi a margine dell'udienza - facebook.com Vai su Facebook
Pierina Paganelli, Loris Bianchi in aula/ “Udienza tranquilla, hanno cristallizzato il mio alibi” - Pierina Paganelli, oggi l'udienza di Loris Bianchi: prosegue il processo a carico di Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio ... Da ilsussidiario.net
Rimini, delitto di Pierina, Loris Bianchi: “Quella sera non ho sentito né schiamazzi né urla” - È ripartito il processo per la morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Riporta corriereromagna.it
Pierina, si riparte da Loris Bianchi. Chiamati a testimoniare anche i condomini del civico 31 - Lunedì 1 dicembre in aula, il fratello di Manuela Bianchi continuerà la deposizione in contro- Lo riporta msn.com