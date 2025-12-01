Rimini, 1 dicembre 2025 – Il processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, riparte da Loris Bianchi. Dalla coda della deposizione fiume del fratello di Manuela, la nuora della vittima, e dalle domande in controesame degli avvocati difensori dell’imputato 35enne, come sempre presente in aula, oggi in abito bianco con papillon di un rosso sgargiante. Loris Bianchi ripercorre la notte dell’omicidio di Pierina. Per un’altra ora circa, a partire dalle 9, Bianchi è stato ‘torchiato’ da Andrea Guidi e Riario Fabbri, le cui domande hanno sollecitato Loris nel ripercorrere ancora passo passo gli istanti del 3 ottobre 2023, quando Pierina venne uccisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pierina, Loris Bianchi sotto torchio. Il vicino: “Il mio abbraccio con Manuela per qualche secondo, più lungo quello con Louis”