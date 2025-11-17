Cade dal ponteggio muore operaio edile di 66 anni
Un operaio edile di 66 anni è morto durante il rifacimento della facciata di una palazzina a Ceccano, nel Frusinate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
