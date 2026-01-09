infortunio in un cantiere crolla il ponteggio ferito operaio di 57 anni

Nella zona dell’ex Mondino in via Palestro, si è verificato un crollo di un ponteggio durante lavori di cantiere. Un operaio di 57 anni è rimasto ferito in modo serio, ma le sue condizioni non sono considerate in pericolo di vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla sicurezza dell’intervento.

Crollo di un’impalcatura nel cantiere dell’ex Mondino in via Palestro. Un operaio di 57 anni è rimasto ferito, con conseguenze gravi, ma non in pericolo di vita. L’ incidente sul lavoro è successo nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 14.30. Gli altri operai al lavoro hanno subito richiesto l’intervento al numero unico di emergenza 112 per infortunio lavorativo. Dalla centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sono state inviate sul posto in codice giallo, per la riferita gravità dell’accaduto, sia un’ambulanza che l’automedica con il rianimatore a bordo. Nel cantiere sono arrivati anche gli ispettori di Ats, per la competenza negli incidenti sul lavoro: gli accertamenti su cause e dinamica dell’accaduto sono ancora in corso, con il cantiere posto cautelativamente sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

