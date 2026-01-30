Manifestazione a Torino del 31 gennaio per Askatasuna scendono in piazza 15 mila persone | i percorsi

Circa 15 mila persone si sono radunate sabato a Torino per manifestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La piazza si è riempita di cittadini, attivisti e sostenitori, che hanno attraversato le strade della città in un corteo compatto e determinato. La mobilitazione è partita in modo pacifico, ma l’atmosfera rimane carica di tensione, mentre si aspettano novità dal fronte politico e delle autorità.

Si stima che saranno più di 15mila le persone che sabato 31 gennaio arriveranno a Torino per marciare a supporto di Askatasuna, storico edificio in Corso Regina Margherita 47 occupato da più di 30 anni. La manifestazione, di carattere nazionale, è stata organizzata in protesta allo sgombero del centro sociale effettuato dalle forze dell’ordine e dalla fine del patto con il Comune che avrebbe dovuto legalizzarlo. La manifestazione del 31 gennaio I portavoce del centro sociale Askatasuna, nella conferenza stampa del 29 gennaio, hanno confermato la manifestazione in programma sabato 31. Nonostante le richieste del Prefetto di un’unica marcia, si svolgeranno 3 cortei, in partenza alle ore 14:30: uno da Palazzo Nuovo all’Università, uno dalla stazione di Porta Nuova e l’ultimo da Porta Susa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

