A Torino la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna
Migliaia di persone si sono radunate a Torino per manifestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il corteo è partito alle 14.30 da Palazzo Nuovo, una delle sedi dell’Università. Il livello di allerta è molto alto tanto che sono giunti in città mezzi e uomini delle forze dell’ordine da diverse zone d’Italia. L’attenzione massima è rivolta agli obiettivi sensibili, in primis la prefettura in piazza Castello. Tajani: «Non ci faremo intimidire». «Io penso che la legge debba essere sempre rispettata. Quando si vìola la legge lo Stato ha il dovere, non il diritto, di farla rispettare, e il ministro dell’Interno Piantedosi ha fatto rispettare la legge». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Sgombero Askatasuna, oggi il corteo. Torino blindata per la manifestazione - Poche settimane fa il capo della polizia Vittorio Pisani, in visita alla sede del quotidiano La Stampa dopo l'assalto, aveva sottolineato che, con le sue cinquecento manifestazioni all'anno, Torino è ... tg24.sky.it
Askatasuna, Torino blindata per il corteo di protesta contro lo sgombero: la diretta dalla piazza - La manifestazione parte da Palazzo Nuovo con “obiettivi simbolici” come questura, prefettura, municipio e altri ... torino.repubblica.it
Askatasuna, corteo da bollino rosso a Torino: città blindata - 'Marrone datte fuoco', scritta a Torino contro l'assessore alle politiche sociali. ansa.it
