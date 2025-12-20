Askatasuna corteo da bollino rosso a Torino | città blindata per la manifestazione dopo lo sgombero del centro sociale
"Torino partigiana Que viva Askatasuna". Questo lo striscione in testa al corteo di Torino contro lo sgombero del centro sociale avvenuto giovedì. Per la manifestazione di oggi è ampio lo spiegamento delle forze dell'ordine con controlli anche alle stazioni ferroviaria, visto che sono previsti arrivi da attivisti da altre città. embedpost id="2145038" "Questa data non è la fine ma un inizio". 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna: Torino blindata. Tajani: "Figli di papà violenti contro figli del popolo" | Live
Leggi anche: Askatasuna, al via la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale di Torino – La diretta
Bambino precipita da un parete di roccia in Alto Adige e muore: aveva 11 anni: tragedia davanti all'amichetto che ha dato l'allarme.
Askatasuna, corteo da bollino rosso a Torino: città blindata - 'Marrone datte fuoco', scritta a Torino contro l'assessore alle politiche sociali. ansa.it
Corteo Askatasuna, Torino blindata per la manifestazione dopo lo sgombero. Tajani: «Violenti figli di papà contro i figli del popolo» - Torino blindata per il corteo di Askatasuna dopo lo sgombero dello storico centro sociale. leggo.it
Sgombero Askatasuna, oggi il corteo. Torino blindata per la manifestazione - Poche settimane fa il capo della polizia Vittorio Pisani, in visita alla sede del quotidiano La Stampa dopo l'assalto, aveva sottolineato che, con le sue cinquecento manifestazioni all'anno, Torino è ... tg24.sky.it
Oggi si tiene a Torino una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’appuntamento tra gli attivisti è alle 14.30 da Palazzo Nuovo, con un corteo che percorrerà le vie del centro. L’allerta sulla città piemontese è massima, con mezzi e - facebook.com facebook
A #Torino attesi migliaia di attivisti per la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale occupato #Askatasuna. Il corteo partirà alle 14.30 da Palazzo Nuovo. Pronti per essere schierati 500 agenti: nel video di @ClaudioVigolo la colonna della Polizia x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.