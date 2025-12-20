"Torino partigiana Que viva Askatasuna". Questo lo striscione in testa al corteo di Torino contro lo sgombero del centro sociale avvenuto giovedì. Per la manifestazione di oggi è ampio lo spiegamento delle forze dell'ordine con controlli anche alle stazioni ferroviaria, visto che sono previsti arrivi da attivisti da altre città. embedpost id="2145038" "Questa data non è la fine ma un inizio". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Askatasuna, corteo da bollino rosso a Torino: città blindata per la manifestazione dopo lo sgombero del centro sociale

Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna: Torino blindata. Tajani: "Figli di papà violenti contro figli del popolo" | Live

Leggi anche: Askatasuna, al via la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale di Torino – La diretta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bambino precipita da un parete di roccia in Alto Adige e muore: aveva 11 anni: tragedia davanti all'amichetto che ha dato l'allarme.

Askatasuna, corteo da bollino rosso a Torino: città blindata - 'Marrone datte fuoco', scritta a Torino contro l'assessore alle politiche sociali. ansa.it