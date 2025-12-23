melania trump si prende la scena nel trailer del documentario a lei dedicato presto al cinema

Il nuovo film Amazon racconta i venti giorni che precedono l'Inaugurazione Presidenziale del 2025, raccontati per la prima volta attraverso lo sguardo diretto della First Lady MGM Amazon Studios hanno condiviso online il trailer di Melania, documentario in arrivo al cinema che offre un racconto inedito della vita presidenziale visto dagli occhi della First Lady attuale. Diretto da Brett Ratner, anch'egli figura piuttosto controversa, il film uscirà nelle sale il 30 gennaio 2026. Il trailer invita il pubblico ad "assistere alla storia in divenire", seguendo Melania nei suoi "20 giorni per diventare First Lady degli Stati Uniti d'America". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

