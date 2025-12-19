Melania dal 30 gennaio al cinema il documentario sui 20 giorni prima della rielezione di Trump raccontati dalla first lady - VIDEO
Poche immagini, poi la voce. "Everyone wants to know, so here it is". Tradotto: "Tutti vogliono sapere, quindi eccoci qui". Il film dura 104 minuti ed è diretto da Brett Ratner Il prossimo 30 gennaio è prevista nei cinema americani l'uscita del documentario "Melania", nel quale la first lady. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Il documentario, nelle sale dal 30 gennaio, racconta i 20 giorni che hanno preceduto la rielezione di Trump dal punto di vista di Melania
Leggi anche: La First Lady americana si racconta come mai prima d’ora nel documentario di Brett Ratner "Melania", al cinema dal 30 gennaio 2026
A gennaio il film Amazon su 'Melania' costato 385mila dollari al minuto; VIDEO| Al cinema il film-documentario di Melania Trump. Ecco il trailer; Melania Trump, in arrivo il documentario sulla First Lady; Melania Trump: fuori il trailer del documentario, al cinema dal 30 gennaio 2026.
Dal silenzio alla scena: la First Lady protagonista di un film evento in arrivo al cinema il 30 gennaio 2026… - Dal silenzio alla scena: la First Lady protagonista di un film evento in arrivo al cinema il 30 gennaio 2026 «Everyone wants to know, so here it is». novella2000.it
VIDEO| Al cinema il film-documentario di Melania Trump. Ecco il trailer - "Melania" è il biopic che racconta i 20 giorni precedenti all'insediamento come presidente di Donald Trump nel 2025 ... dire.it
Melania Trump, in arrivo il documentario sulla First Lady - u2028Arriverà tra poco nelle sale statunitensi Melania, il documentario che porta sullo schermo un periodo ristretto ma cruciale della vita della First Lady messa a titolo, ossia Melania Trump. tg24.sky.it
Il documentario, nelle sale dal 30 gennaio, racconta i 20 giorni che hanno preceduto la rielezione di Trump dal punto di vista di Melania - facebook.com facebook
Il documentario, nelle sale dal 30 gennaio, racconta i 20 giorni che hanno preceduto la rielezione di Trump dal punto di vista di Melania x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.