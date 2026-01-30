Manifattura e produzione nelle Marche mostrano segni di ripresa. Dopo un periodo difficile, nel terzo trimestre del 2025 si registra un aumento dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Un segnale positivo che, seppur timido, conferma che l’industria manifatturiera si sta muovendo nella giusta direzione.

L’OBIETTIVO era invertire il trend. E così è stato. Infatti, nel terzo trimestre del 2025 si è registrato un lieve recupero per l’ industria manifatturiera delle Marche: +1,4% dell’attività produttiva rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (+1,8% base tendenziale in Italia). Anche se contenuto, il dato inverte la serie di prolungata flessione della produzione che ha caratterizzato l’ economia regionale a partire dal 2023. Questi, in sintesi, i risultati dell’indagine trimestrale elaborata dal Centro Studi di Confindustria Marche per il periodo luglio-settembre 2025 su un campione di 262 imprese manifatturiere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manifattura e produzione sono il Dna per lottare nel mercato

L’Italia si conferma leader nel mercato europeo della pasta, raggiungendo nuovi record di esportazioni, consumo e produzione.

