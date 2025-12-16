L’Italia si conferma leader nel mercato europeo della pasta, raggiungendo nuovi record di esportazioni, consumo e produzione. Questo primato sottolinea l'importanza culturale ed economica del settore, che continua a rafforzare la posizione del paese come principale protagonista nel panorama gastronomico internazionale.

© Secoloditalia.it - L’Italia domina nel mercato europeo della pasta: raggiunto il record di esportazioni, consumo e produzione

La pasta è una pietra miliare della cucina italiana, non solo tradizionalmente, ma anche a livello economico. Come ha spiegato Il Sole 24 ore nel 2024 in Unione europea sono state prodotte circa 6 milioni di tonnellate di pasta in tutto, per un valore economico stimato in 9,1 miliardi di euro. In questo scenario, l’Italia conquista il primo posto con 4,2 milioni di beni concentrando da sola il 69% dell’intera filiera. E ovviamente, anche sul piano delle esportazioni, la penisola domina il mercato: nel 2024 ha esportato 2,2 milioni di tonnellate su un totale continentale di 2,9 milioni. Dall’altro lato, le importazioni generali sono arrivate a 1,7 milioni di tonnellate. Secoloditalia.it

