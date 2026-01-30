Tottenham-Manchester City domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa domenica alle 17:30 si gioca Tottenham contro Manchester City, una partita importante per entrambe le squadre. Il Tottenham arriva da una vittoria a Francoforte che gli garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League, insieme ad Arsenal, Liverpool, Chelsea e Manchester City. Solo il Newcastle dovrà passare dai playoff. I pronostici sono aperti e le quote sono interessanti, ma tutto può succedere in questa sfida.

Tottenham-Manchester City è in programma domenica 1 febbraio alle 17:30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, che si preannuncia tutto esaurito per l'occasione.

