Manca poco al centenario | storica gelateria artigianale di Casalbordino compie 97 anni

La gelateria Polo Nord 1929 di Casalbordino si avvicina al centenario. In questi giorni, i titolari e i clienti si preparano a festeggiare i 97 anni di attività di una delle gelaterie più antiche e amate del paese. La storica bottega, conosciuta da generazioni, continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un gelato artigianale di qualità.

Il gelato firmato Cosimo e Maria Bello, affiancati da alcuni anni dai figli Teresa e Francesco, è definito da molti come “tutta un’altra storia” La storica gelateria artigianale di Casalbordino, Polo Nord 1929, compie 97 anni. Una vera istituzione locale che raggiunge un traguardo importante. Una lunga storia di famiglia, grande dedizione al lavoro artigianale e profondo legame con il territorio sono le chiavi vincenti di Polo Nord 1929 che, come si evince dal nome, è stata fondata proprio nel 1929 dalla famiglia Bello. Oggi la gelateria è giunta alla quarta generazione e continua a essere un punto di riferimento non solo per il paese, ma per l’intero comprensorio vastese.🔗 Leggi su Chietitoday.it

