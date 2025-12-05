A Lanciano torna Riscopriamo il presepe | la storica rassegna compie 34 anni

Chietitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spegne 34 candeline la rassegna di presepi artistici "Riscopriamo il presepe", organizzata come di consueto dall’associazione artistico-culturale "Amici di Lancianovecchia" nei locali dell’auditorium Diocleziano. La manifestazione sarà inaugurata sabato 6 dicembre 2025, alle 17, e rimarrà aperta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Lanciano Torna Riscopriamo Presepe