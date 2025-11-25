Ciolli il saluto di un mito | chiude la storica gelateria
Firenze, 25 novembre 2025 – Non sarà più Coverciano senza la panna gelato del Ciolli. ’Come la sua nessuno mai’ sussurrano oggi immalinconiti i fiorentini di questo spicchio di città – che in fondo in fondo non è ancora proprio Coverciano, neanche del tutto Campo di Marte, magari è la Filarocca, ma piuttosto ’ piazza Ramazzini ’, come il compianto Carlo Piattoli, dietro il bancone dal 1952 e scomparso lo scorso anno – davanti alla saracinesca abbassata. ‘Clara’, si chiude un’era: il tempio del gusto vende. Storia di vip e mondanità La gelateria che ha fatto la storia di intere compagnie, a due passi da un altro baluardo del rione, il cinema Fiorella saluta tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
