Le previsioni meteo in Italia non lasciano spazio a speranze. Le prossime due settimane saranno segnalate da piogge forti e continue, che potrebbero portare danni e disagi in diverse zone del paese. Le autorità invitano alla prudenza, mentre cittadini e imprese si preparano ad affrontare un periodo difficile.

L’Italia e buona parte dell’Europa si preparano a due settimane di maltempo eccezionale, con piogge intense e persistenti. Alla base di questa ondata estrema c’è un fiume atmosferico, un nastro trasportatore di vapore acqueo che dall’ Oceano Atlantico arriverà fino al Mediterraneo. Questo flusso di venti occidentali convoglierà umidità anche dai Caraibi, causando precipitazioni straordinarie in Portogallo, Spagna e Regno Unito, ma interessando anche Francia, Italia e Grecia. Le correnti atlantiche saranno particolarmente intense nelle regioni occidentali e settentrionali dei Paesi europei. Le stime parlano di 600 millimetri di pioggia entro il 10 febbraio in Portogallo e attorno allo Stretto di Gibilterra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Incubo mareggiate”. Maltempo, le previsioni per l’Italia fanno paura: cosa ci aspetta

Approfondimenti su Incubo Mareggiate

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Incubo Mareggiate

Argomenti discussi: Incubo maltempo. Harry fa a pezzi Santa Teresa Riva; FOTO e VIDEO | Mareggiata a Palermo, spiaggia di Mondello spazzata via: colpito anche il Foro Italico; Maltempo, in Sicilia è un disastro. Il Sindaco di Santa Teresa di Riva è disperato: sembra in incubo. Lo Jonio continua a crescere; Senza tregua, Sardegna di nuovo alle prese con pioggia, vento e temporali: l'incubo non è finito.

Maltempo estremo al Sud, nuove piogge torrenziali e mareggiate fanno pauraMaltempo, piogge eccezionali e ?fiume atmosferico?: fino a 600 mm di pioggia, torna l'incubo mareggiate al SudMasse d’aria tropicale e piogge recordU ... assodigitale.it

Maltempo, piogge eccezionali e fiume atmosferico: fino a 600 mm di pioggia, torna l'incubo mareggiate al SudMaltempo, in arrivo due settimane di piogge eccezionali, non solo in Italia ma su buona parte del continente europeo. Queste piogge saranno legate ad un 'fiume atmosferico', un ... ilmattino.it

SICILIA NELL'INCUBO - IL CICLONE HARRY FA PAURA Le mareggiate devastano le coste orientali e il ciclone non è ancora arrivato: che sta succedendo Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore TRA POCO SU TN24 IL PUNTO DELLA SITUAZIONE facebook