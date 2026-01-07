Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, il periodo fino a metà gennaio continuerà a portare condizioni di freddo e maltempo sull’Italia. L'inverno 2025-2026 si caratterizza per l’ingresso frequente di masse di aria fredda provenienti dal Circolo Polare, influenzando il clima delle prossime settimane. Queste tendenze suggeriscono un andamento stagionale ancora in evoluzione, con possibili variazioni nelle condizioni meteorologiche in vista dei prossimi giorni.

Il tempo previsto fino a metà gennaio conferma che l'inverno 2025-2026 non smette di sorprendere. Come sottolinea nelle sue previsioni meteo per oggi e per il resto di gennaio il colonnello Mario Giuliacci, nelle ultime settimane l'Italia è stata più volte interessata da nuclei di aria fredda in arrivo direttamente dal Circolo Polare. Un primo affondo si è verificato il 24 dicembre, un secondo alla fine dell'anno e un terzo è ormai arrivato, proprio dopo l'Epifania. Proprio quest'ultimo episodio è destinato a essere ricordato come l'evento invernale più significativo di questa fase stagionale, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Non è finita con freddo e maltempo. Giuliacci: cosa ci aspetta

Maltempo, Italia flagellata da freddo e piogge - Nelle ultime ore il Paese sta facendo i conti con l'ingresso di correnti fredde settentrionali che stanno provocando un brusco calo delle temperature. msn.com