Confintesa Sicilia | Solidarietà alle provincie e ai paesi siciliani colpiti dal ciclone Harry

Confintesa Sicilia esprime solidarietà alle province e ai comuni siciliani colpiti dal ciclone Harry. In questi giorni si sono susseguite immagini di devastazione che testimoniano la gravità delle conseguenze del fenomeno atmosferico sulla regione. La nostra vicinanza va alle comunità interessate, auspicando interventi efficaci per il ripristino delle condizioni di normalità e il sostegno alle persone colpite.

Di questi giorni le drammatiche immagini di devastazione provocata in Sicilia dal recente passaggio del ciclone Harry. Le provincie di Messina e Catania tra le più colpite ma anche Palermo ha avuto i suoi danni soprattutto sul suo lungomare e zone costiere. “Facciamo un caloroso appello al.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Maltempo, sopralluogo del presidente Schifani nei comuni colpiti dal ciclone HarryIl presidente Schifani ha effettuato sopralluoghi nei comuni della fascia ionica colpiti dal ciclone Harry, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina.

Allerta rossa per il ciclone Harry in Sicilia, a Fondachello e Letojanni il mare travolge le strade dei paesiUn'allerta rossa è stata emessa per il ciclone Harry in Sicilia, con Fondachello e Letojanni colpite da onde che hanno invaso le strade.

Argomenti discussi: Maltempo nella Locride, situazione critica tra costa ed entroterra. Bivongi isolata , attese per il tardo pomeriggio le onde alte 7 metri.

Ciclone in Sicilia, tra solidarietà e rabbia politica: «Non eventi imprevedibili, serve prevenzione»Il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, descrive una situazione drammatica: «Come un bollettino di guerra» ... lasicilia.it

