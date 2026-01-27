Studenti colpiti dal ciclone Harry | richiesta di esonero da tasse e contributi universitari

La richiesta di esonero da tasse e contributi universitari riguarda gli studenti colpiti dal ciclone Harry a Catania. Le associazioni studentesche La Finestra, Nike, Oltre e Semu, aderenti a Primavera degli Studenti, hanno presentato ufficialmente questa istanza per alleviare il peso economico causato dall’emergenza. La misura mira a sostenere gli studenti in difficoltà, garantendo loro maggiore accessibilità all’università durante questo periodo complesso.

Il presidente Schifani ha effettuato sopralluoghi nei comuni della fascia ionica colpiti dal ciclone Harry, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina.

Confintesa Sicilia esprime solidarietà alle province e ai comuni siciliani colpiti dal ciclone Harry.

