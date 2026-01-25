Maltempo | neve alla Consuma e a Vallombrosa Frana fra Vaglia e Borgo San Lorenzo al Mulinaccio

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, si sono registrate nevicate alla Consuma e a Vallombrosa, secondo la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Inoltre, si è verificata una frana tra Vaglia e Borgo San Lorenzo, al Mulinaccio. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti e di adottare le opportune precauzioni durante gli spostamenti nella zona.

FIRENZE – Neve alla Consuma e a Vallombrosa, lo segnala la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Attenzione a chi deve circolare nelle due zone in queste ore di domenica 25 gennaio 2026. Frana, invece, tra il comune di Vaglia e il comune di Borgo San Lorenzo, in località Mulinaccio, sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate, km 17+90018. Dopo la segnalazione da parte dei carabinieri di Borgo, sono intervenuti la Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze e gli operatori della Viabilità della Metrocittà. Sono stati collocati un new jersey in cemento per il contenimento della frana e un semaforo per consentire il senso unico alternato sul lato valle. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

