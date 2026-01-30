Maltempo | Barbagallo Pd ' commissariare Sicilia? Basta alternativa a chi governa oggi'

Il leader del Pd, Barbagallo, dice che non si può pensare di commissariare la Sicilia per un decennio. «I siciliani sono più capaci di chi li amministra ora», afferma. La proposta di un commissariamento lungo ha suscitato molte reazioni, ma lui si schiera contro. Chiede di lasciare spazio a chi vive e lavora sull’isola.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Commissariare la Sicilia per 10 anni? I siciliani sono migliori di chi li governa. Basta semplicemente costruire un'alternativa marcata e radicale rispetto a chi oggi sta governando la nostra terra per restituire dignità e sviluppo a un regione che ha più siti Unesco del mondo e che il centrodestra sta riducendo alle macerie". Antony Barbagallo, deputato e segretario regionale del Pd siciliano, risponde così sulla proposta di Carlo Calenda di commissariare la regione per 10 anni. Secondo il deputato dem quello che occorre subito sono "soluzioni concrete. In questo momento i siciliani chiedono soluzioni e il Pd ne ha proposte due, molto semplici e chiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In occasione della commemorazione di Mattarella, Barbagallo (PD) ha sottolineato come la sua figura rappresenti un esempio di integrità per chi si occupa di amministrare la cosa pubblica.

