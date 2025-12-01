Pd Energia Popolare e LeftWing | Barbagallo non tenga in ostaggio il partito in Sicilia
"Vogliamo essere testardamente unitari ed è con questo spirito che condividiamo le parole di Elly Schlein pronunciate ieri durante l'evento di chiusura a Montepulciano, auspicando che anche in Sicilia si possa aprire una nuova stagione di rilancio del nostro partito, ridotto ai minimi termini dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
