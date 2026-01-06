Commemorazione Mattarella Barbagallo PD | Un’ispirazione per chi governa cosa pubblica

In occasione della commemorazione di Mattarella, Barbagallo (PD) ha sottolineato come la sua figura rappresenti un esempio di integrità per chi si occupa di amministrare la cosa pubblica. Il delitto di Mattarella rimane irrisolto, tra depistaggi e silenzi, evidenziando ancora oggi l’importanza di perseguire la verità e la giustizia.

Commemorazione Mattarella, “Un riferimento istituzionale” - Si è svolta a Palermo la commemorazione di Piersanti Mattarella, presidente della Regione siciliana assassinato il 6 gennaio 1980. canalesicilia.it

Barbagallo: “Un delitto senza verità, tra depistaggi e fastidiosi silenzi. Piersanti Mattarella ispirazione per chi governa la cosa pubblica” - "Un fine legislatore e profondo conoscitore della macchina amministrativa regionale, un politico che non è mai sceso a compromessi" dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, ... ilsicilia.it

Radio Amica. . PARTINICO: COMMEMORAZIONE DEL 46* ANNIVERSARIO DELL'UCCISIONE DI PIERSANTI MATTARELLA Si è svolta questa mattina, presso la stele del Parco Urbano di via Piersanti Mattarella, la cer - facebook.com facebook

Nel giorno della commemorazione dell’omicidio di Piersanti Mattarella la memoria deve essere assunzione di responsabilità. La sua coraggiosa azione politica colpiva la mafia: interessi consolidati, corruzione, clientelismo e collusioni. Quella lotta gli costò la x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.