Commemorazione Mattarella Barbagallo PD | Un’ispirazione per chi governa cosa pubblica

In occasione della commemorazione di Mattarella, Barbagallo (PD) ha sottolineato come la sua figura rappresenti un esempio di integrità per chi si occupa di amministrare la cosa pubblica. Il delitto di Mattarella rimane irrisolto, tra depistaggi e silenzi, evidenziando ancora oggi l’importanza di perseguire la verità e la giustizia.

“Un delitto senza verità, tra depistaggi e fastidiosi silenzi. Quello di Piersanti Mattarella è ancora un mistero, sia sui mandanti sia sugli esecutori materiali. Apprezziamo lo sforzo della Procura di Palermo che è riuscita ad aprire squarci di luce e sosteniamo i magistrati che continuano a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

