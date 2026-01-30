Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 gennaio | le regioni a rischio

Domani, sabato 31 gennaio, la Sardegna, la Sicilia e la Calabria affrontano un peggioramento del tempo. La Protezione Civile ha emesso allerte arancioni e gialle a causa di un vortice ciclonico che porta temporali e maltempo in queste zone. Le previsioni segnalano rischi elevati, soprattutto nel sud della Sardegna, dove l’allerta arancione indica condizioni critiche. In altre parti dell’Isola, così come in Sicilia e Calabria, si attendono piogge intense e temporali, con possibili disagi e criticità sulla viabilità. La

A causa dell'arrvo di un vortice ciclonico, la Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 31 gennaio, una nuova allerta meteo arancione per il sud della Sardegna e allerta gialla sul centro dell’Isola e su Sicilia e Calabria.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Maltempo Italia Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 7 gennaio: le regioni a rischio Per domani, mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo di livello arancione e giallo per alcune regioni italiane, a causa di temporali previsti. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 29 gennaio: le regioni a rischio Domani, giovedì 29 gennaio, molte regioni italiane si preparano a fronteggiare un’ennesima ondata di maltempo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Maltempo Italia Argomenti discussi: Maltempo, allerta meteo da arancione a gialla in quasi tutta Italia: regioni a rischio; Maltempo, domani allerta meteo arancione in Sardegna, gialla in 9 Regioni; Maltempo nel Palermitano, scatta l'allerta meteo arancione: vento e temporali in arrivo; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 gennaio: le regioni a rischioA causa dell'arrvo di un vortice ciclonico, la Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 31 gennaio, una nuova allerta meteo arancione per il sud ... fanpage.it Maltempo, allerta meteo arancione domani 28 gennaio per neve e pioggia e scuole chiuse: le regioni a rischioDomani, mercoledì 28 gennaio 2026, sarà un'altra giornata di intenso maltempo con piogge e vento forte, e neve a quote basse ... fanpage.it Meteo, sarà un venerdì col maltempo: allerta gialla a Palermo https://www.palermotoday.it/~go/i/57400186043578 - facebook.com facebook Ancora #maltempo. Allerta gialla in 12 regioni. Domani il CDM per lo #statodiemergenza per #Sicilia, #Sardegna e #Calabria. Black out per tempesta artica in 22 Stati americani. Al #Tg2Rai ore 13,00 #25gennaio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.