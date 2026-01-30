Malpractice sanitaria a Ginecologia e Ostetricia | chiesti 26 mila euro all' Asp

Un caso di malasanità in ospedale a Sciacca ha portato alla richiesta di 26 mila euro all'Asp di Agrigento. La vicenda riguarda un presunto errore in ginecologia e ostetricia, che ha portato a un contenzioso tra il paziente e l'azienda sanitaria. La situazione si è accesa dopo che la famiglia ha deciso di fare causa, accusando l'ospedale di negligenza. L'Asp ora si difende, mentre la vicenda tiene banco tra le mura dell'ospedale e tra le persone coinvolte.

L'azienda sanitaria provinciale ha deciso d'essere presente al procedimento di mediazione fissato per l'inizio di febbraio. Il giudizio è attualmente pendente davanti al tribunale Un presunto caso di malasanità scuote le corsie dell'ospedale di Sciacca, portando l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento a doversi difendere. Al centro della vicenda c'è una coppia che ha denunciato danni a seguito di un intervento fatto al reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio Saccense. La richiesta risarcitoria è di complessivi 26.000 euro. La battaglia legale è iniziata ufficialmente il 24 giugno 2025, quando l'Asp ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione.

