Morto Tullio Rossi luminare dell’ostetricia e ginecologia siciliana

Tullio Rossi, stimato professore di ostetricia e ginecologia siciliana, è deceduto all’età di 93 anni. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel settore medico della regione, contribuendo significativamente allo sviluppo e alla formazione nel campo. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità medica e per il territorio siciliano.

PALERMO (ITALPRESS) – E’ scomparso all’età di 93 anni il professore Tullio Rossi, figura di riferimento dell’ostetricia e ginecologia siciliana. Ha legato il proprio nome alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Palermo, dove ha svolto per decenni attività clinica, scientifica e didattica. Nato a Messina il 29 gennaio 1933, si laureò in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo nel 1958 e conseguì la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con il massimo dei voti nel 1962. Fin dai primi anni di formazione si distinse per rigore scientifico e dedizione clinica, avviando un’intensa attività di ricerca e frequentando gli importanti centri universitari italiani ed europei dell’epoca, tra cui Monaco di Baviera e Lubiana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

