Solidarietà la Fondazione Estense dona un ecografo a Ostetricia e Ginecologia di Cona

La Fondazione Estense ha donato un ecografo all’unità di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Cona, contribuendo con 35 mila euro nel 2025. Questa donazione mira a migliorare i servizi sanitari offerti, garantendo strumenti all’avanguardia per le diagnosi e le cure delle pazienti. L’iniziativa testimonia l’impegno della fondazione nel sostenere le strutture sanitarie del territorio.

Sale umanizzate e un nuovo letto parto, i doni natalizi per l’Unità di ostetricia e ginecologiaIn occasione delle festività natalizie, sono stati donati sale umanizzate e un nuovo letto parto all’Unità di ostetricia e ginecologia.

Luigi Nappi è il nuovo presidente ?nazionale della Società italiana di Ginecologia e OstetriciaLuigi Nappi, stimato professore di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Foggia, è stato eletto nuovo presidente nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) per il biennio 2028–2029.

