Malmena un uomo in via Tunisi e tenta di rapinarlo | arrestato un 21enne

I fatti risalgono al 16 gennaio scorso, avvenuti in via Tunisi. A richiedere l'intervento degli agenti di polizia è stato un uomo, una segnalazione partita in quanto vittima di tentata rapina. Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti, la tentata rapina a suo danno era stata messa in atto da parte di due persone che, dopo averlo malmenato nel tentativo di portargli via portafoglio e cellulare dalle tasche del giubbotto che indossava, si stavano allontanando da via Tunisi, direzione piazza Galimberti. Un'aggressione in strada con diversi pugni al volto, con tanto di ferite al sopracciglio, finalizzata a un furto che non si è però concretizzato: uno dei due aggressori, un ragazzo di 21 anni di origine turca, ha infatti desistito dal sottrarre il telefono alla vittima in quanto danneggiato.

