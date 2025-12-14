Aggredisce un uomo in strada e tenta di strangolarlo col cordino degli occhiali | arrestato 21enne

Un 21enne è stato arrestato dopo aver aggredito un uomo in strada, tentando di strangolarlo con il cordino degli occhiali. L'accusa include tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore avrebbe cercato di uccidere la vittima per rubargli occhiali e borsa.

Uomo aggredisce volontari #Unicef a #Milano: Dite un’altra volta #Palestina e vi ammazzo

