Gli alunni tra abiti e magia Così nasce il presepe vivente

La scuola primaria di Porto Garibaldi celebra il Natale con il tradizionale presepe vivente, un evento che coinvolge studenti e comunità. Tra abiti storici e atmosfere magiche, la festa rappresenta un momento di condivisione e tradizione, rafforzando il senso di appartenenza e lo spirito natalizio tra tutte le generazioni.

Accademia Natalizia e presepe vivente. La scuola primaria di Porto Garibaldi celebra il Natale con tutta la comunità, una festa che unisce secondo la migliore tradizione. Mercoledì 17 dicembre la scuola primaria di Porto Garibaldi aprirà le sue porte alla comunità per l’Accademia Natalizia, un evento all’insegna della collaborazione e dello spirito natalizio. Il pomeriggio si aprirà alle 14.30 con l’Open Day dell’istituto, occasione di incontro e di presentazione delle attività scolastiche. Un tour tra le aule e la didattica per scoprire l’offerta formativa della scuola, i suoi insegnanti, gli spazi. Ilrestodelcarlino.it Gli alunni tra abiti e magia. Così nasce il presepe vivente - Mercoledì nella scuola elementare, frutto del contributo delle famiglie, insegnanti e commercianti della cittadina. ilrestodelcarlino.it

