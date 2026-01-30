Malattie rare raccolti oltre 9mila euro grazie al concerto di Natale a Finale

La serata di Natale nel Duomo di Finale Emilia ha portato a casa più di 9.000 euro. La cifra sarà destinata alla ricerca sulle malattie genetiche rare, grazie alla raccolta di fondi organizzata dalla Fondazione Telethon. Un evento semplice, ma con un grande risultato.

Saranno utilizzati da Telethon per promuovere la ricerca. La soddisfazione dell'amministrazione: "Grande traguardo per una causa importante" Superano i novemila euro i fondi che, grazie al concerto di Natale organizzato nel Duomo di Finale Emilia, Fondazione Telethon potrà destinare alla ricerca sulle malattie genetiche rare. "Si tratta per l’esattezza di 9.198,23 euro – precisa il coordinatore territoriale di Ferrara di Fondazione Telethon, Giuliano Ferriani - È un risultato importante. Voglio ringraziare sia l’amministrazione comunale che la Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli per la disponibilità e la splendida accoglienza che ci è stata riservata".🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

