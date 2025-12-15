Tarquinia successo per il concerto ‘Aspettando il Natale 2025’ | raccolti oltre 2000 euro per i giovani musicisti

Il concerto “Aspettando il Natale 2025” al teatro Rossella Falk di Tarquinia ha riscosso grande successo, con il tutto esaurito e una raccolta di oltre 2000 euro. L’evento, promosso dal Lions Club Tarquinia con il patrocinio del Comune e dell’Accademia Tarquinia Musica, ha visto protagonisti giovani musicisti in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Tarquinia, 15 dicembre 2025 – Il teatro “Rossella Falk” ha registrato il tutto esaurito in occasione del concerto “Aspettando. il Natale 2025”, organizzato dal Lions Club Tarquinia, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e dell’Accademia Tarquinia Musica. L’evento si conferma uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del periodo natalizio nella città etrusca. Protagonista della serata è stata l’Italian Brass Band, ensemble composto da soli ottoni e percussioni diretta dal maestro Filippo Cangiamila, che ha incantato il pubblico con un’esibizione di altissimo livello tecnico e con una straordinaria capacità di coinvolgimento. Cdn.ilfaroonline.it Successo per il concerto “Aspettando… il Natale 2025”, teatro “Rossella Falk” esaurito e 2.300 euro dalla raccolta fondi - il Natale 2025”, teatro “Rossella Falk” esaurito e 2. civonline.it

