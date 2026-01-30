Magistratura sotto attacco | Nordio scatena l’ultima rissa contro i vertici della Cassazione

Durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario alla Cassazione, il ministro Nordio ha di nuovo scatenato polemiche contro i vertici della magistratura. Alla presenza del presidente Mattarella, ha accusato i giudici di alcuni comportamenti e ha aperto uno scontro aperto con la magistratura. La tensione tra politica e giudici si fa sempre più palpabile.

Ieri, nell'Aula Magna della Cassazione, durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario, alla presenza del Capo dello Stato e del Consiglio superiore della Magistratura Sergio Mattarella, Carlo Nordio ha scelto ancora una volta la rissa. In un contesto che dovrebbe imporre sobrietà e rispetto delle istituzioni, il ministro della Giustizia ha preferito l'affondo: l'ennesimo attacco alle toghe. È il copione del governo Meloni: invece di affrontare i nodi della giustizia, si agita lo spauracchio della magistratura e si avvelena il rapporto tra poteri dello Stato.

