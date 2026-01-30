Corte di Cassazione ribadisce fondamenta della giustizia | autonomia della magistratura come pilastro del sistema

La Corte di Cassazione ha confermato ancora una volta l’importanza dell’indipendenza della magistratura. Durante l’apertura dell’Anno Giudiziario 2026, il presidente Pasquale D’Ascola ha sottolineato che autonomia e indipendenza sono i pilastri su cui si basa tutto il sistema giudiziario italiano.

Il presidente della Corte di Cassazione, Pasquale D’Ascola, ha ribadito con forza durante la cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario 2026 che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rappresentano i pilastri fondanti del sistema giuridico italiano. L’evento si è svolto nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour a Roma, in una cornice solenne che ha visto la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. D’Ascola ha affrontato il tema con un tono equilibrato ma deciso, sottolineando come la funzione giudiziaria non possa prescindere da una garanzia concreta di imparzialità, fondata su un’autonomia effettiva e non solo formale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte di Cassazione ha confermato che i giudici devono restare indipendenti e liberi da influenze esterne.

Il primo presidente della Cassazione lancia un appello sulla questione del referendum: “L’autonomia della magistratura deve restare effettiva”.

