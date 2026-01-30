Mafia parla il Pg di Palermo | Cosa nostra non è sconfitta E non ha più bisogno di uccidere

La mafia a Palermo non si arrende e continua a riorganizzarsi. Il procuratore generale ha detto chiaramente che Cosa nostra non è ancora sconfitto e che ormai non ha più bisogno di uccidere per affermarsi. La presenza della criminalità organizzata si fa sentire ancora, anche se in modo diverso rispetto al passato.

“ Cosa nostra è ancora una realtà. Esiste e si va riorganizzando. Ed è lungi dall’essere sconfitta. Certo, non spara più, non ha più bisogno di uccidere. Ma i suoi traffici, i suoi affari li fa, eccome. Sa realizzare i proprio obiettivi di controllo del territorio con la cura di sempre, come fa da oltre 170 anni”. A parlare, in una intervista all’ Adnkronos, è il Procuratore generale di Palermo Lia Sava. Alla vigilia della inaugurazione dell’anno giudiziario, fa il punto sulla situazione della mafia sul territorio del distretto della Corte d’Appello di Palermo. Mafia, il pg di Palermo: la mafia non è sconfitta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Un'ampia operazione della Dda di Palermo ha portato all'arresto di 50 persone, smascherando le nuove gerarchie di Cosa Nostra nel contesto del narcotraffico.

