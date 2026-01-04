Atalanta-Roma 1-0 Gasperini ha bisogno di un attaccante | cosa resta della sconfitta contro la Dea

La recente sconfitta della Roma contro l’Atalanta evidenzia le difficoltà offensive della squadra, con Gasperini che ora necessita di un attaccante in grado di rafforzare il reparto. La partita si inserisce in un contesto di risultati altalenanti, che tengono i giallorossi in una posizione incerta tra qualificazioni europee e obiettivi più ambiziosi. Analizzare le conseguenze di questa sconfitta aiuta a comprendere le sfide future della squadra.

L’ennesima sconfitta contro una big per la Roma. Un trend che sembra non aver fine e che confina i giallorossi all’interno di una zona grigia, a cavallo tra la Champions League e l’ Europa League, ammesso e non concesso che la Juventus non inizi a carburare punti. Il club bianconero, infatti, adesso si trova ha gli stessi punti della formazione di Gasperini, ma con lo scontro diretto a favore. Ed è proprio in questo che la Roma deve crescere. Perché le uniche vittorie, in quelli che possiamo definire scontri diretti, sono arrivate contro Como, Bologna e Lazio. Insomma, non si tratta proprio delle prime della classe e soprattutto le sconfitte contro Atalanta, Juventus e Napoli sono frutto di prestazioni rivedibili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

