Macron ‘indossa’ Lucca Gli occhiali azzurri da Filab

Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto di indossare gli occhiali azzurri prodotti da Filab a Lucca durante una visita ufficiale. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, che hanno notato il dettaglio sul suo viso. Macron ha dimostrato ancora una volta di preferire l’artigianato locale, portando in giro per il mondo un pezzo della tradizione lucchese. La casa di ottica ha confermato che gli occhiali sono stati realizzati su misura, dimostrando la qualità e l’eleganza delle produzioni di Lucca.

Lucca, 30 gennaio 2026 – Il fascino internazionale dell'alta diplomazia incontra l'eccellenza dell'ottica lucchese. In occasione del Forum di Davos 2026, il presidente francese Emmanuel Macron è stato immortalato con un accessorio che non è passato inosservato: il modello Pacific 01 S della collezione Doublé Or firmata dalla storica maison francese Henry Jullien (di proprietà di iVision Tech). Un occhiale caratterizzato da una raffinata montatura metallica argento e lenti blu che è ancora al centro di molti dibattiti a livello internazionale. Questo pezzo di alta manifattura francese trova oggi la sua casa in Italia grazie a Filab, un'azienda con sede a Lucca, che distribuisce in esclusiva nel territorio italiano le linee firmate Henry Jullien.

