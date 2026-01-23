macron re della moda con gli occhiali da top gun tutti i precedenti da maduro a kennedy

Durante la sua partecipazione al Forum di Davos, Emmanuel Macron ha indossato un paio di occhiali aviator con lenti blu, attirando l'attenzione di molti. Questa scelta stilistica ha suscitato discussioni e confronti, inserendo Macron tra i leader che utilizzano accessori iconici come simbolo di immagine e presenza pubblica. La tendenza degli occhiali da Top Gun si inserisce in un più ampio fenomeno di influencer di stile tra i protagonisti della scena internazionale.

È bastata un’apparizione sul palco del Forum di Davos e gli occhiali aviator con lenti blu di Emmanuel Macron sono diventati un fenomeno mondiale. Anche Donald Trump ha notato il dettaglio, commentando ironicamente: «L’ho visto ieri, con i suoi begli occhiali da sole. che gli è successo?». Ma dietro la battuta si nasconde l’ennesimo caso di product placement involontario che trasforma un accessorio presidenziale in oggetto del desiderio. Il modello «Pacific S 01», che Macron indossa per un piccolo problema vascolare a un occhio, è prodotto da Henry Jullien, storico marchio francese acquisito nel 2023 dall’italiana iVision Tech. 🔗 Leggi su Panorama.it

Gli occhiali da sole di Macron vanno a ruba: chi ha firmato e quanto costa il modello alla "Top Gun"

Macron e gli occhiali alla Top Gun a Davos, ecco perché

