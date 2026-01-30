Maccabi-Bologna le pagelle | riecco il vero Orsolini 7 Castro non punge 6

Il Bologna torna alla vittoria in trasferta contro il Maccabi, grazie a un Orsolini in gran forma che si riprende la scena e tocca un 7 in pagella. Rowe brilla, con un 7, e trascina i felsinei. Dall’altra parte, il Maccabi fatica a trovare il ritmo, e il portiere Melika si salva con un 6,5. La squadra israeliana fatica a creare pericoli e rischia di lasciare punti pesanti in casa.

La squadra di Italiano si rilancia con un super Rowe da 7. Per il Maccabi si salva solo il portiere Melika: 6,5.

