Rowe Orsolini e Pobega stendono il Maccabi | pagelle e analisi del successo in terra serba

Il Bologna vince in Serbia contro il Maccabi, portando a casa una vittoria importante. Nonostante il viaggio e l’ambiente ostile della TSC Arena di Backa Topola, i rossoblù non si fanno intimidire e conquistano i tre punti. A spingere la squadra ci sono stati circa 80 tifosi italiani, arrivati fin qui per sostenere i loro in trasferta. La partita si conclude con un risultato che rispecchia le previsioni, e ora il Bologna può guardare avanti con fiducia.

