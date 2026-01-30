Rowe Orsolini e Pobega stendono il Maccabi | pagelle e analisi del successo in terra serba
Il Bologna vince in Serbia contro il Maccabi, portando a casa una vittoria importante. Nonostante il viaggio e l’ambiente ostile della TSC Arena di Backa Topola, i rossoblù non si fanno intimidire e conquistano i tre punti. A spingere la squadra ci sono stati circa 80 tifosi italiani, arrivati fin qui per sostenere i loro in trasferta. La partita si conclude con un risultato che rispecchia le previsioni, e ora il Bologna può guardare avanti con fiducia.
Nel desolato e desolante teatro della TSC Arena di Backa Topola, il Bologna spinto da 80 tifosi giunti fino in Serbia fa il suo compito rispettando in pieno i pronostici della vigilia e portandosi così a casa l'intera posta in palio. Di Jonathan Rowe il tap-in vincente che al 35' stappa la.
Udinese Bologna 0-3, Pobega decide il match con una doppietta: Orsolini protagonista in negativo. A segno anche l’ex Juve Bernardeschi
L’orchestra fatica a suonare. Zortea, corsa e l’assist per il gol. Una serata storta per Orsolini. Lampi di Rowe, black-out Lucumi
Durante una serata complessa, l’orchestra fatica a trovare il ritmo, tra prestazioni sottotono e momenti di difficoltà.
Sblocca Rowe, Orsolini STORICO e 3-0 Pobega! M. Tel Aviv KO: Bologna | OneFootballPoco prima del 20° minuto, il Bologna va a un passo dal vantaggio contro il Maccabi Tel Aviv. Orsolini spedisce in rete il pallone servito da Miranda con un colpo di testa preciso. La gioia dei ... onefootball.com
Bologna ai playoff di Europa League: Rowe, Orsolini e Pobega stendono il Maccabi Tel AvivAlla TSC Arena di Ba?ka Topola gli uomini di Italiano vincono, accarezzano la possibiltà di qualificarsi agli ottavi, ma dovranno passare dagli spareggi contro Brann o Dinamo Zagabria ... corrieredellosport.it
Maccabi Tel Aviv Melika; Ben Harosh, Ben Hamo, Shlomo, Heitor, Revivo; Andrade, Sissokho, Lederman; Peretz, Madmon Bologna Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Rowe, Ferguson; Castro #Matamela - facebook.com facebook
La radiocronaca di #GenoaBologna dalle 14.45 su @nettunobologna1 Nel #Bologna torna #Immobile titolare 155 giorni dopo. Conferme per #Rowe e #Dominguez titolari, panchina per #Orsolini x.com
