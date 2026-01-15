Verona-Bologna 2-3 Orsolini e Castro decisivi per il ritorno alla vittoria dei rossoblù

Il Bologna interrompe una serie di sette partite senza vittorie grazie alla vittoria per 3-2 contro il Verona. La partita si è decisa nel finale, con Orsolini e Castro protagonisti del sorpasso rossoblù. Un autogol di Freuler nel recupero ha riacceso le speranze degli ospiti, ma non è stato sufficiente per evitare la sconfitta ai gialloblù.

Verona, 15 gennaio 2026 – Dopo sette gare senza successi il Bologna torna a vincere. E lo fa battendo il Verona 2-3: avanti i gialloblù con Orban, sorpasso rossoblù firmato Orsolini, Odgaard e Castro, nel finale l’autogol di Freuler riapre la sfida ma non basta per il Verona Bologna a valanga. Zanetti lascia a riposo Giovane, tocca a Sarr affiancare Orban in attacco. Italiano rispolvera Orsolini e Odgaard dal 1’, davanti gioca Castro. Pronti via e al 13’ il Verona la sblocca: contropiede letale guidato da Bernede che si fa tutto il campo palla al piede, gioco allargato per Orban che stoppa e con il destro batte sul primo palo Ravaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

